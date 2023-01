Sicurezza: Schillaci, preoccupato per aumento aggressioni a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, si è detto “preoccupato” per “la frequenza crescente di aggressioni” a medici e infermieri. “Ho già avuto i primi colloqui con il ministro Piantedosi per avviare dei protocolli tra le prefetture e le aziende ospedaliere – ha spiegato in un’intervista a Tg2 post – per far sì che ci possa essere un pronto intervento in caso di aggressione, e voglio portare il problema anche sui tavoli nazionali, sui comitati che si occupano di sicurezza sul lavoro, perché questo - ha sottolineato - è un problema di sicurezza sul lavoro”. (Rin)