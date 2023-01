Terremoto: Cdm nomina Guido Castelli commissario straordinario ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle ore 17:50 a palazzo Chigi sotto la presidenza del vice presidente Antonio Tajani, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha deliberato, su proposta del presidente Giorgia Meloni, la nomina del senatore dottor Guido Castelli a Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 3 del 2023. È quanto si legge nella nota finale del Cdm. (Com)