Perù: proteste antigovernative, sale a 48 il numero delle vittime (2)

- Ieri la presidente del Perù, Dina Boluarte, ha incontrato i membri della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) tornando a promettere il pieno impegno a gestire le proteste anti governative promuovendo il dialogo e la pace sociale. "Il governo darà tutto l'aiuto per ricostruire cosa sia successo, così come abbiamo fatto con i commissari che sono venuti a dicembre", ha detto Boluarte citata da "El Peruano". Il "nostro obiettivo è quello di cercare il dialogo. Vogliamo risolvere i grandi problemi che soffre il Paese, e impegnarci in una lotta frontale con la corruzione", ha aggiunto. Si tratta del secondo incontro del governo con la Cidh, dopo quello realizzato a dicembre. Anche in questo caso era presente la ministra degli Esteri, Ana Cecilia Gervasi. Il Paese è da oltre un mese attraversato da scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell'ex presidente, Pedro Castillo. (segue) (Brb)