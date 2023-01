Perù: proteste antigovernative, sale a 48 il numero delle vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti chiedono la scarcerazione di Castillo, arrestato il 7 dicembre 2022 con l'accusa di "ribellione", le dimissioni dell'attuale presidente, Dina Boluarte, e un ritorno alle urne per eleggere nuovo presidente e parlamento. Una crisi che ha sin qui portato alla morte di almeno 48 persone, quasi tutte nella zona meridionale del Paese. Diversi governi e organismi internazionali hanno condannato le violenze in corso. "Riconosciamo il diritto alla protesta pacifica attraverso canali democratici, e chiediamo calma, dialogo e a tutte le parti di esercitare moderazione e non violenza", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato Usa, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa peruviana “Andina”. "Incoraggiamo il governo a fare un uso minimo della forza mentre protegge i cittadini, la proprietà e la libera circolazione di persone e merci", ha aggiunto. (Brb)