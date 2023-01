Brasile: bozza di decreto per sospendere risultati elezioni trovata in casa ex ministro Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una perquisizione presso l'abitazione dell'ex ministro della Giustizia del Brasile, Anderson Torres, la Polizia federale (Pf) ha trovato una bozza di decreto presidenziale che stabiliva lo "stato di difesa" presso il Tribunale superiore elettorale (Tse). Lo riferisce in esclusiva il quotidiano "Folha de Sao Paulo". Obiettivo della misura straordinaria, che non è stata mai firmata dall'allora presidente Jair Bolsonaro, era sospendere e di fatto rivedere il risultato elettorale favorevole al presidente Luiz Inacio Lula da Silva. La polizia ha trovato il documento in un armadio in casa dell'ex ministro di cui è già stato ordinato l'arresto per le responsabilità nell'ambito dell'invasione e depredazione dei palazzi istituzionali avvenute domenica 8 gennaio a Brasilia. (segue) (Brb)