Brasile: bozza di decreto per sospendere risultati elezioni trovata in casa ex ministro Giustizia (3)

- Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato l'arresto di Torres il 10 gennaio. Attualmente il politico si trova a Orlando, negli Stati Uniti, in ferie. Torres era il responsabile della sicurezza a Brasilia quando la scorsa domenica migliaia di sostenitori del presidente Bolsonaro hanno invaso gli edifici del parlamento, della Corte suprema e della presidenza della Repubblica. Il governatore lo aveva immediatamente sollevato dall'incarico, prima di essere egli stesso sospeso per 90 giorni dalla Corte suprema. L'avvocatura dello Stato aveva chiesto l'arresto di Torres e in mattinata il commissario di governo per la sicurezza pubblica nel Distretto federale, Ricardo Cappelli, aveva accusato apertamente Torres di aver sabotato il piano di sicurezza definito per la manifestazione di domenica a Brasilia, sfociata in atti vandalici contro i palazzi del potere. (Brb)