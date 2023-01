Governo: Cdm esamina quattro leggi regionali, non ne impugna nessuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle ore 17:50 a palazzo Chigi sotto la presidenza del vice presidente Antonio Tajani, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quattro leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della Regione Piemonte n. 18 del 18/11/2022, recante “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; la legge della Regione Toscana n. 42 del 28/11/2022, recante “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili”; la legge della Regione Basilicata n. 30 del 29/11/2022, recante “Modifiche alla legge regionale 23 agosto 2022 n. 28 (Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica e di ripopolamento del territorio lucano)”; la legge della Regione Calabria n. 42 del 01/12/2022, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’organismo regionale per i controlli di legalità”. È quanto si legge nella nota finale del Cdm. (Com)