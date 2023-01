Ucraina: Casa Bianca, presa di Bakhmut da parte dei russi non avrebbe impatto strategico sulla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una eventuale presa delle città di Bakhmut e Soledar da parte delle forze russe non avrà un impatto strategico sulla guerra in Ucraina, e non farà venire meno la determinazione di Kiev a riconquistare i territori occupati. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca, aggiungendo che per il momento si tratta semplicemente di valutazioni ipotetiche, dal momento che allo stato attuale non è possibile confermare le notizie che arrivano dalla Russia sulla conquista di Soledar. “Le Forze armate russe stanno registrando perdite importanti durante gli scontri che stanno avendo luogo intorno alla città di Bakhmut, utilizzando anche i mercenari del Gruppo Wagner”, ha detto. (Was)