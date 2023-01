Perù: proteste antigovernative, chiuso l'aeroporto internazionale di Cusco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti del Perù ha sospeso temporaneamente le attività dell’aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete nella città di Cusco, nel sud del Perù, a causa delle proteste antigovernative in corso nell’area. “Il ministero informa che, come misura preventiva, l'aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete di Cusco, sospenderà temporaneamente le sue operazioni. Questa azione viene svolta per salvaguardare l'integrità delle persone e la sicurezza delle operazioni aeronautiche", ha annunciato il ministero in una nota. (segue) (Brb)