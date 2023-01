Perù: proteste antigovernative, chiuso l'aeroporto internazionale di Cusco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 48 il numero dei morti nelle proteste antigovernative in corso in Perù, dopo la morte oggi di un 15enne ferito alla testa da un proiettile a Juliaca, nella regione meridionale di Puno. Il giovane, riferisce l’emittente “Rpp”, era stato ferito lo scorso lunedì. Il Congresso del Perù, intanto, ha approvato la creazione di una commissione d’inchiesta che determini le responsabilità per le violazioni dei diritti umani registrate durante le proteste in corso nel Paese dal 7 dicembre scorso. La mozione, riferisce l’emittente “Rpp”, è stata approvata con 71 voti a favore e 45 contrari. La commissione avrà un periodo di tempo di 60 giorni per realizzare le indagini. (segue) (Brb)