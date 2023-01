Perù: Congresso approva creazione commissione d'inchiesta su violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù ha approvato la creazione di una commissione d’inchiesta che determini le responsabilità per le violazioni dei diritti umani registrate durante le proteste in corso nel Paese dal 7 dicembre scorso. La mozione, riferisce l’emittente “Rpp”, è stata approvata con 71 voti a favore e 45 contrari. La commissione avrà un periodo di tempo di 60 giorni per realizzare le indagini. Nel frattempo è salito a 47 il numero delle persone morte nelle proteste iniziate in risposta alla destituzione e all’arresto del presidente Pedro Castillo. L’ultimo decesso è avvenuto ieri nella regione di Cusco. La vittima, un uomo di 50 anni, era parte di un gruppo di manifestanti che cercava di occupare l'aeroporto internazionale Velasco Astete. (segue) (Brb)