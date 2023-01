Vino: Cirielli, anche Unesco protegge i territori vitivinicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre l’Unesco classifica come patrimonio dell’umanità la coltivazione dello Zibibbo ad alberello di Pantelleria, le colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene e la dieta mediterranea, l'Europa, avallando la decisione irlandese su un’incomprensibile etichettatura delle bottiglie di vino, apre una pericolosa strada che porta verso la criminalizzazione di un alimento entrato nella cultura dei popoli di molti Paesi europei”. Lo ha dichiarato l'on. Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. “Bene ha fatto il ministro Lollobrigida a far sentire forte la sua voce in Europa. È davvero gravissimo l'ennesimo tentativo di condizionare un mercato che negli ultimi anni ha fatto registrare ad esempio negli Usa un aumento del consumo pro capite. Il proibizionismo, anche in forme indirette, non è un metodo giusto per tutelare la salute”, ha concluso Cirielli.(Res)