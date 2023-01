Sicilia: Gibiino (Sbv) ad assessore Volo, specialisti convenzionati a disposizione per azzerare liste attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con favore la notizia della firma apposta dall’assessore Giovanna Volo sul decreto che permetterà di contrastare efficacemente i deficit di organico di molte strutture ospedaliere siciliane ma le ricordiamo che per migliorare la situazione del servizio sanitario regionale e rispondere efficacemente non solo alle emergenze dei territori ma anche alla gestione ordinaria delle prestazioni può contare sulla specialistica accreditata esterna che vanta sul territorio ben 1.800 strutture e 15.000 dipendenti”. Lo ha affermato Salvatore Gibiino, segretario nazionale del Sindacato Branca a Visita. “Domani all’assessore – ha spiegato Gibiino che, assieme ai rappresentanti siciliani di Sbv, incontrerà la Volo – garantiremo la nostra completa disponibilità per abbattere subito le liste d’attesa. D’altra parte, con le nostre strutture disseminate capillarmente per tutto il territorio siciliano, forniamo già il 75 per cento delle prestazioni erogate del sistema sanitario regionale ma siamo nei fatti sottoutilizzati”. (Rin)