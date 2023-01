© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi pare che il governo proceda molto velocemente ed oltre ai racconti fantasiosi che sento mi pare ci sia grande coesione”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1. La coesione che c’è in una maggioranza, ha aggiunto, “si misura con la velocità: se un governo non riesce ad operare vuol dire problemi” ma questo “procede molto velocemente”. (Rin)