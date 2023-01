Usa: carte segrete di Biden, autorità federali hanno interrogato alcuni ex membri del suo staff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno interrogato alcune persone che hanno lavorato nello staff dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo mandato da vicepresidente sotto l’amministrazione di Barack Obama, per capire come abbiano fatto alcuni documenti classificati a finire in una delle sue residenze in Delaware e all’interno di un vecchio ufficio a Washington. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che tra le persone interrogate ci sarebbe anche Kathy Chung, che ha lavorato come segretaria esecutiva di Biden durante la sua vicepresidenza. “Le persone che hanno sgomberato l’ufficio del vicepresidente nel gennaio del 2017 non avevano idea di cosa ci fosse all’interno delle scatole, né della necessità di lasciare alcuni documenti all’interno della Casa Bianca: nessuno ha deciso espressamente di portare via documenti secretati”, ha detto una delle fonti, aggiungendo che le persone contattate dalle autorità giudiziarie si sono messe rapidamente a disposizione per fornire la propria testimonianza. Il ritrovamento di un secondo lotto di documenti classificati in una delle residenze di Biden in Delaware, dopo quelli trovati lo scorso novembre in un ufficio nella sede del Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement a Washington, ha portato il dipartimento della Giustizia a nominare un procuratore speciale, Robert Hur, per coordinare le indagini sulla vicenda. (Was)