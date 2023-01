Sanità: Schillaci, necessario gratificare medici Pronto soccorso, presto tavolo con esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi lavora al Pronto soccorso "deve essere gratificato non solo dal punto di vista economico, ma anche organizzativo, avere prospettive lavorative certe, e credo che con l’aiuto di chi da anni lavora in Pronto soccorso, di professionisti che conoscono bene la realtà, possiamo avviare un percorso per far sì che i giovani siano nuovamente attratti da questo lavoro che ha degli aspetti sicuramente molto affascinanti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un’intervista a Tg2 post. Il Pronto soccorso, ha sottolineato il ministro, “ha necessità di avere personale medico dedicato e convinto di quello che va a fare, per cui aprirò a brevissimo un tavolo di lavoro con degli esperti per trovare delle soluzioni”. (Rin)