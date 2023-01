© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIE"Frankenstein nel piatto? Il cibo sintetico la nuova minaccia", incontro organizzato dalla Coldiretti. Assieme al presidente Coldiretti Ettore Prandini, intervengono il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, l’assessore all’agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, il professore dell’Università di Bologna e direttore del Centro Studi Divulga Felice Adinolfi, con i saluti iniziali del presidente di Coldiretti Brescia Valter Giacomelli e del sindaco del Comune di Lonato del Garda Roberto Tardani.Rocca di Lonato del Garda/Bs (ore 10:30)Presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali e apertura della campagna elettorale alla presenza di ministri, parlamentari, portavoce provinciali e del presidente Attilio Fontana.Palazzo Lombardia, auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 15:30)Il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda interviene al lancio della campagna elettorale.Spazio Polaresco, via del Polaresco, 15 Bergamo (ore 18)MONZAIl Presidente della Provincia di Monza e della Brianza Luigi Santambrogio, il Sindaco Paolo Pilotto e l’assessore all’ambiente, energia, mobilità del Comune di Monza Giada Turato, incontrano i giornalisti in occasione della sigla dell’accordo di collaborazione fra Enti in materia di mobilità sostenibile con riferimento al piano urbano della mobilità sostenibile della Provincia di Monza e della Brianza.Provincia di Monza e della Brianza, Sala Dell’Oro, 1° Piano, Via Grigna 13 (ore 11)(Rem)