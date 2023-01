Vaticano: al processo fondi S. Sede il memoriale di Maria Giovanna Maglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende il processo vaticano che cerca di far luce sull'utilizzo dei fondi della Santa Sede. La 43ma udienza, la prima del 2023, celebrata oggi, è iniziata con l'annuncio da parte del presidente del tribunale, Giuseppe Pignatone, della trasmissione al promotore di giustizia Alessandro Diddi di un memoriale e una dichiarazione spontanea da parte di Maria Giovanna Maglie. L'opinionista e saggista è intervenuta sui temi relativi ai messaggi scambiati da Francesca Immacolata Chaouqui e da Genoveffa Ciferri, amica di monsignor Alberto Perlasca. Le due donne saranno chiamate a testimoniare domani e non è escluso che si arrivi a un confronto all'americana in caso le versioni fornite dovessero risultare contrastanti. Nella stessa giornata, il tribunale delibererà sull'acquisizione agli atti del processo dei documenti trasmessi dalla Maglie. Oggi, invece, Pignatone ha fissato al 20 maggio la scadenza per il deposito delle relazioni tecniche dei consulenti di parte e al 20 giugno per le osservazioni delle controparti. Per il momento non verrà disposta alcuna perizia, cosa che potrebbe avvenire in futuro se dovesse essercene la necessità. In aula, ascoltati Manuele Intendente, avvocato e consulente di Gianluigi Torzi, e l'altro consulente Renato Giovannini, i quali hanno riferito la loro versione dei fatti circa le fasi della compravendita del palazzo di Londra attraverso i fondi prima di Raffaele Mincione e poi di Torzi. Quest'ultimo, secondo le testimonianze, avrebbe incontrato il Papa in Vaticano due volte – non solo il 26 dicembre 2018 ma anche il 26 novembre dello stesso anno – per negoziare la sua uscita dall'affare di Sloane Avenue. (Civ)