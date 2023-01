Vino: Zucconi (Fd’I), paragone vino-sigarette al limite dell’osceno, no marketing su salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Paragonare il vino a un pacchetto di sigarette è un errore enorme che porterebbe a colpire uno dei settori portanti della nostra economia nazionale ma anche dell'Europa intera. È assurdo come la richiesta da parte dell'Irlanda, oltre a non avere una comprovata giustificazione scientifica, non sia stata immediatamente bocciata della Commissione Ue nonostante la contrarietà di altri Paesi europei come per esempio la Francia e la Spagna”. Lo ha dichiarato il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi. “A questa indecenza, che va a toccare in maniera profonda gli italiani e le imprese del settore – ha proseguito – , risponderemo duramente in tutte le sedi opportune”. “Certo – ha concluso –, fa pensare che questa assurda richiesta venga proprio da un Paese che non produce vino ma superalcolici. Sembra quasi che all'Irlanda stia più a cuore il marketing dei suoi mercati piuttosto che la salute dei cittadini". (Rin)