Vino: lettera di Tajani e Lollobrigida al commissario europeo Breton sulla normativa irlandese nel comparto delle bevande alcoliche

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, hanno indirizzato oggi una lettera al Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton, per sollevare la questione legata alla normativa irlandese nel comparto delle bevande alcoliche. E' quanto si legge sul sito internet della Farnesina. Una normativa che, ove applicata, comporterebbe effetti distorsivi sul mercato interno dell’Unione europea e rischierebbe di incidere negativamente su una delle filiere produttive più importanti dell’economia italiana. “La scelta di Dublino incide negativamente sulla libertà degli scambi e sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione”, si legge nel testo della lettera. “L’Italia sostiene un approccio informativo volto a educare i consumatori a comportamenti responsabili e a scelte consapevoli, senza però l’adozione di misure nazionali di carattere arbitrario. Chiediamo pertanto un suo intervento a tutela del corretto funzionamento del mercato interno, in linea con la giurisprudenza Ue che vieta restrizioni quantitative”. (Res)