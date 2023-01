Lazio 2023: Bianchi, mia candidatura porta istanze parità di genere, ringrazio Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio Conte per aver scelto una donna. La mia candidatura vuole portare le istanze della parità di genere, c'è un tema femminile che ancora non è stato smarcato, il diritto ad avere parità salariale e accesso a ruoli apicali o a finanziamenti". Lo ha detto Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, nel corso della conferenza stampa con il presidente Giuseppe Conte, in via di Campo Marzio a Roma. "Questo paese deve finalmente arrivare a un punto di svolta, la questione femminile non è superata - ha aggiunto Bianchi - continuerò anche in questa veste a fare il possibile affinché questa democrazia riconosca gli spazi che le donne meritano. Quando ci sorprenderemo di avere un Cda di soli uomini, avremo risolto - ha sottolineato -. Ho conosciuto il presidente Conte due anni fa per caso, quando sono entrata, in corsa, nella task force Colao", ha concluso. (Rer)