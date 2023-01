Lazio 2023: Bianchi, su sanità fuori la politica dalle nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sanità "abbiamo linee chiare: fuori la politica dalle nomine per la difesa della sanità pubblica e il potenziamento della rete ospedaliera anche con le connessioni sul territorio. Non si può pensare ancora che tutti vengano a Roma". Lo ha detto Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, con il presidente Giuseppe Conte. "C'è un tema di rafforzamento di tutto il sistema sanitario nazionale a partire dai medici di base fino al personale del pronto soccorso - ha aggiunto Bianchi -. Tante piccole misure che vanno a risanare il sistema e a garantire a tutti i cittadini lo stesso diritto alla salute. Non è possibile che si prosegue in questo modo, in cui tutti vanno a curarsi a Roma e a Milano. La digitalizzazione aiuta su questo fronte, affinché tutto questo non accada più. Gli interventi sulla rete di emergenza-urgenza sono poi uno dei nodi principali. Vorremmo l'assunzione dei giovani medici con un investimento sulla formazione", ha concluso Bianchi.(Rer)