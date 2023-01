Riforme: Conte, confronto con maggioranza, ma su presidenzialismo dialogo difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle riforme "ci confronteremo con le forze di maggioranza: condividiamo l'esigenza di stabilizzare gli esecutivi e abbiamo già delle misure che riteniamo ragionevoli per la riforma dell'architettura costituzionale. Pensiamo che questa possa avvenire senza forti traumi, non nella logica presidenzialista o semi presidenzialista portata avanti dalle forze di maggioranza. Se loro insistono in questa direzione il dialogo sarà difficile". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di presentazione della candidata alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi, a Roma.(Rer)