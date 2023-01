Libano: quindici dipendenti dell'aeroporto di Beirut indagati per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale finanziario Ali Ibrahim ha intentato una causa contro quindici dipendenti e broker dell'aeroporto internazionale di Beirut per appropriazione indebita di fondi pubblici, falso, uso di falsi, tangenti-vino e arricchimento illecito. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Nna", secondo cui Ibrahim ha inoltrato il fascicolo al primo giudice istruttore ad interim di Beirut, Charbel Abou Samra. Ieri, 11 gennaio, la Sicurezza generale ha annunciato di aver smantellato una rete di trafficanti di dollari falsi presso l'aeroporto di Beirut e di aver sequestrato il denaro falso, destinato alla Turchia. Simili operazioni di falsificazione di valuta sono già state sventate in Libano nei mesi scorsi, in un contesto di grave crisi socio-economica e finanziaria. Nell'ottobre 2021 un viaggiatore turco è stato arrestato mentre stava per partire da Beirut diretto ad Ankara in possesso di biglietti falsificati per un importo pari a 220.000 dollari. Inoltre, nelle ultime settimane hanno avuto luogo diversi arresti di funzionari coinvolti in casi di corruzione. (Lib)