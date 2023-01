Lazio 2023: Conte, con Bianchi asticella alta, regione pronta a respirare aria nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio è pronto a respirare un'aria nuova con Donatella Bianchi. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, presentando la candidatura alla presidenza della Regione Lazio di Donatella Bianchi, in via di Campo di Marzio a Roma. "Quello di Bianchi non è un nome fatto a caso ma risponde alla richiesta di mantenere alta l'asticella dell'amministrazione della res publica da parte del M5s - ha sottolineato Conte -. Non siamo per il voto utile o il meno peggio, con queste logiche non si va da nessuna parte perché i citadini vogliono risposte chiare e impegni coerenti, questa è la ragione per cui per noi non basta dirsi progressisti, bisogna agire da progressisti e noi lo abbiamo fatto con un percorso lineare: abbiamo subito fatto un appello alle forze politiche, sociali e civiche, alcuni amici hanno accolto questo appello e insieme abbiamo lavorato insieme al programma anche per trovare la candidatura che ne fosse interprete ideale", ha concluso Conte. (Rer)