- “Tutto che stiamo facendo serve a calmierare il tema dell’inflazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5. “Abbiamo istituito - ha ricordato - un fondo per aiutare chi è più in difficoltà a fare la spesa, abbiamo portato le pensioni minime a 600 euro ed abbiamo previsto una norma che rimborsa i pendolari per l’abbonamento dei mezzi pubblici”, ha aggiunto. (Rin)