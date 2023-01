Ucraina: Urso incontra Zelensky a Kiev, in preparazione conferenza su ricostruzione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato oggi a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky e i vertici del governo portando il messaggio del presidente Giorgia Meloni di piena solidarietà al governo e al popolo ucraino. Zelensky ha conferito ad Urso la onorificenza al merito della Repubblica per il sostegno alla causa della libertà dell’Ucraina ed ha ringraziato il governo italiano per quanto ha fatto sinora ed ha invitato il premier Giorgia Meloni a venire presto a Kiev. Urso ha inoltre informato i suoi interlocutori che, d’intesa con il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, è in corso l’organizzazione di una grande conferenza sulla ricostruzione che metterà intorno al tavolo autorità istituzionali e imprese italiane e ucraine. Con l’occasione, ha firmato un accordo sulla cooperazione tecnologica e industriale. Urso è il primo ministro del nuovo governo che visita l’Ucraina, ma era stato a Kiev anche a settembre scorso quando era presidente del Copasir. Nella delegazione erano presenti anche il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, Francecso Talò, il direttore generale Amedeo Teti e il consigliere diplomatico del Mimit, Mario Cospito. (segue) (Rin)