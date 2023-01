Ucraina: Urso incontra Zelensky a Kiev, in preparazione conferenza su ricostruzione in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata fitta di impegni dove Urso ha incontrato il capo dell’Ufficio presidenziale Andrey Yermak, la vice primo ministro con delega all’Economia Julia Svyderenko, i vice ministri alle Infrastrutture, il cui ministero ha anche la delega alla Ricostruzione ed il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. Prima degli incontri, Urso ha partecipato con il presidente Bonomi alla inaugurazione del Desk di Confindustria che segue la riapertura dell’ufficio Ice in Ucraina. “Il sistema Italia è quindi di nuovo pienamente presente nel Paese. Anche questo è un segnale di fiducia”. Nei suoi incontri Urso ha affrontato le tematiche inerenti gli aiuti umanitari e quelli atti a sopperire alla crisi energetica del Paese, anche attraverso l’invio di generatori. Di rilievo le tematiche della cooperazione tecnologica e industriale in vista della ricostruzione dell’Ucraina in cui l’Italia e l’Unione europea saranno impegnate anche al fine facilitare il percorso del Paese verso la comune casa europea. Nell’incontro con il capo dell’Ufficio presidenziale Andrey Yermak, il ministro ha esaminato gli sviluppi della guerra e quello che l’Italia può ulteriormente fare per sostenere la difesa ucraina. Nella prospettiva della visita del premier Giorgia Meloni sono state affrontate anche le tematiche inerenti la conferenza dei donatori e le prospettive del piano di pace. (segue) (Rin)