Lazio 2023: Bianchi, mia candidatura è di servizio a cittadinanza

- La mia "è una candidatura di servizio. Io non ho fatto politica fino ad oggi, non faccio politica di mestiere, ma mi metto al servizio. Così come ho creduto e credo nel servizio pubblico, oggi cedo nel mettermi a disposizione di tutta la cittadinanza e di un elettorato che ha voglia di un'aria nuova e di una visione diversa". Lo ha detto la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, presentando la propria candidatura, con il presidente Giuseppe Conte, a Roma. "Siamo qui per dare voce a ci non si riconosce più in una politica e in una modalità di gestione superate dal tempo e che forse non risponde più a quel bisogno di guardare a un futuro più sostenibile e più sano", ha aggiunto Bianchi. I punti cardini del programma del M5s sono: diritto dei giovani, degli anziani, alla salute, al superamento delle diseguaglianze, lotta alle mafie e giustizia sociale.(Rer)