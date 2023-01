Fvg: assessore Autonomie, bizzarro volere ritorno Province in Italia e non in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ritorno alle Province elettive, l’opposizione in Friuli Venezia Giulia confonde la coerenza con la testardaggine. È la dura controreplica dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, alla presa di posizione del Partito democratico che oggi ha rivendicato la coerenza delle scelte seguite in Friuli Venezia Giulia, dopo le accuse di contraddittorietà tra la posizione nazionale e quella regionale mosse dallo stesso Roberti. “All'opposizione in Consiglio regionale non voglio insegnare nulla – è l’ultimo affondo di Roberti – ma, a questo punto, confido che continuino con le loro contraddizioni fino alla campagna elettorale. Mi pare che qualcuno confonda la coerenza con la testardaggine nel perpetrare un errore. Ed è proprio questo atteggiamento, di non riconoscere gli sbagli fatti in passato, ad allontanare i cittadini dalle urne. Lasciamo agli elettori – ha aggiunto – il giudizio sulla bizzarria di uno schieramento politico che, curiosamente, anche con parlamentari eletti in questo territorio, in tutta Italia vuole il ritorno alle Province elettive ma non in Friuli Venezia Giulia". (Frt)