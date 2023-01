Pa: piano nazionale anticorruzione 2022, via libera dal Comitato interministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, riunitosi a Palazzo Chigi al termine dell’odierna riunione del Consiglio dei ministri, ha espresso parere favorevole al Piano nazionale anticorruzione 2022 (Pna). Si chiude così l’iter istruttorio per la definizione dello stesso Piano, approvato lo scorso 16 novembre dal Consiglio dell’Anac. “La corruzione va intesa non solo come reato contro la pubblica amministrazione, ma come ferita alla democrazia, vulnus della economia nazionale, nonché vera e propria emergenza etica e sociale, figlia di un approccio culturale che priva di speranze e opportunità soprattutto le giovani generazioni – sottolinea il ministro Zangrillo – Il parere favorevole del Comitato interministeriale non è un passaggio formale, ma conferma l’impegno delle istituzioni ad impedire che negli apparati pubblici si annidi qualunque forma di cattiva gestione”. (segue) (Rin)