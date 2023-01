Legge Bilancio: Meloni, scelto altra strada piuttosto che tagliare accise anche per ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di Bilancio “abbiamo messo in sicurezza il tessuto produttivo e le famiglie dal caro bollette. Poi avevamo 10 miliardi e due strade: tagliare le accise per tutti, anche per i ricchi, o concentrare le risorse sul taglio del costo del lavoro, sulle decontribuzioni per i neo assunti" o per dare risorse "alle famiglie. Abbiamo preso questa strada”. Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1.(Rin)