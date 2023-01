Turchia-Svezia: Ankara convoca l'ambasciatore svedese per protestare contro fantoccio di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha convocato l'ambasciatore della Svezia ad Ankara, Staffan Herrstrom, per protestare contro un episodio avvenuto a Stoccolma. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu", durante una manifestazione nella capitale svedese è stato appeso per i piedi un fantoccio con le sembianze del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Inoltre, il presidente del parlamento turco Mustafa Sentop ha annullato la visita dell'omologo svedese Andreas Norlen in Turchia, prevista il 17 gennaio, in seguito a questo episodio. "La visita ufficiale del presidente del parlamento svedese Norlen in Turchia il 17 gennaio è stata annullata dal presidente del parlamento Sentop a causa dell'atto terroristico dell'organizzazione terroristica Pkk contro il presidente Recep Tayyip Erdogan a Stoccolma, la capitale della Svezia", ha affermato il parlamento in una dichiarazione. (Res)