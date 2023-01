Lazio 2023: D'Amato a Rocca, basta bugie su Cotral, legga bilanci Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Rocca ribadisco che non è vero quanto affermato su Cotral, l’azienda non è finanziata dall’Irpef bensì dal Fondo Nazionale Trasporti. Così in una nota Alessio D’Amato candidato alla presidenza della Regione Lazio. "Basta leggere il bilancio regionale. Quello a cui fa riferimento la Corte dei Conti non è il finanziamento Cotral, bensì il finanziamento del trasporto di Roma Capitale, storicamente sottofinanziato a livello nazionale. Se Rocca vuole bloccare autobus e metro di Roma lo dica pure", conclude.(Com)