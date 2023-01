Egitto-Italia: presidente Consiglio incontra ambasciatore Quaroni, focus sull'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha incontrato l'ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. Madbouly ha aperto l'incontro sottolineando la volontà dell'Egitto di rafforzare le relazioni bilaterali con l'Italia a vari livelli, per il raggiungimento degli interessi comuni dei due Paesi, nonché il coordinamento su tutte le questioni di interesse comune di livello internazionale, di vicinato regionale e mediterraneo. Madbouly ha espresso inoltre l'aspirazione del suo governo a costruire le relazioni nel prossimo periodo sullo slancio positivo dell'incontro che ha avuto luogo tra il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Sharm el Sheikh a margine della Conferenza sui cambiamenti climatici di Sharm el Sheikh (Cop 27) lo scorso novembre. Da parte sua, l'ambasciatore italiano ha espresso la sua soddisfazione per le crescenti opportunità di cooperazione con l'Egitto in vari campi, lodando gli incontri bilaterali ad alto livello tra Egitto e Italia negli ultimi anni, in particolare il vertice italo-egiziano di Sharm El-Sheikh, così come l'incontro dei due ministri degli Esteri a Roma il mese scorso. L'ambasciatore italiano ha passato in rassegna alcune proposte di nuovi ambiti di cooperazione con l'Egitto nel prossimo periodo, nei settori dell'energia, dei trasporti marittimi, delle bonifiche agricole e altri. Le due parti hanno inoltre concordato di seguire i meccanismi per l'attuazione di tali proposte con i ministeri competenti nel prossimo periodo, conclude il comunicato stampa del governo.(Cae)