Roma: Campidoglio, si rafforza ruolo per innovazione della casa delle tecnologie emergenti

- Si rafforza il ruolo per l'innovazione della Casa delle Tecnologie Emergenti. La Giunta ha infatti approvato una delibera da sottoporre al voto dell'Assemblea Capitolina che individua questa struttura quale unico luogo per condividere i temi strategici dell'innovazione e della trasformazione digitale tra l'Amministrazione e i cittadini, le imprese e il mondo della ricerca. Lo comunica, in una nota, il Comune di Roma. Contestualmente - prosegue la nota - l'atto prevede sia l'istituzione di uno specifico Osservatorio all'interno della Cte, che verrà poi disciplinato da un apposito regolamento, per farne un luogo di dialogo tra i vari soggetti coinvolti, sia la revoca della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 22 del 4 maggio 2017, concernente l'istituzione del Forum Cittadino per l'Innovazione. Questo ultimo punto - spiega la nota - nasce a valle delle nuove esigenze emerse attraverso gli interventi e programmi sostenuti dalle risorse europee, dal Pnrr e dalla finanza di progetto. Queste hanno delineato in modo organico, sistematico e inclusivo gli indirizzi per lo sviluppo digitale e i modelli di Smart City che l'Amministrazione Capitolina ritiene determinanti per il successo di grandi eventi come il Giubileo 2025 e la possibile assegnazione dell'Expo 2030, a partire proprio da uno sviluppo basato sulle tecnologie emergenti. Si è reso quindi necessario - sottolinea la nota - adeguare gli ambiti preposti alla progettazione e alla sperimentazione dei temi strategici dell'innovazione e della trasformazione digitale alla nuova macrostruttura capitolina, evitando inefficaci sovrapposizioni e duplicazioni organizzative. (segue) (Com)