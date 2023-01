Roma: Campidoglio, si rafforza ruolo per innovazione della casa delle tecnologie emergenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa delle tecnologie emergenti - aggiunge la nota - insieme ad altri tre spazi in arrivo a Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà, rappresenta un esempio dell'attenzione dell'Amministrazione all'innovazione. Sta già ospitando cinque start-up innovative selezionate tra i progetti che hanno partecipato al primo bando dell'estate scorsa, candidandosi ad essere sempre di più un luogo di confronto e di promozione per tutti i progetti più innovativi e per ospitare workshops, eventi e hackathon sull'innovazione. Si è inoltre chiuso proprio ieri - spiega la nota - il primo avviso pubblico per l'accelerazione e il trasferimento tecnologico a supporto dello sviluppo di nuove sperimentazioni nell'ambito del 5G. "Garantiamo ulteriore slancio alla casa delle tecnologie emergenti che è già protagonista sui temi dell'innovazione e dello sviluppo che interessano la città", dichiara l'assessora capitolina alle Attività produttive, Monica Lucarelli. "E lo stiamo facendo con sempre nuovi bandi, con l'inserimento previsto da questa stessa delibera di uno specifico Osservatorio all'interno della Cte per favorire il confronto tra Amministrazione, cittadini e imprese e anche adeguando la nostra macrostruttura alle nuove opportunità che fondi nazionali ed europei, oltre che l'arrivo di grandi eventi nei prossimi anni, potranno favorire", conclude Lucarelli. (Com)