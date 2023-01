Cile: Hrw segnala rispetto "principi democratici" a elezioni, permangono "sfide" su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una regione dove "abbondano" gli esempi di leader politici che hanno cercato di sovvertire la democrazia, "l'osservanza dei principi democratici" nelle elezioni presidenziali e nel referendum costituzionale tenuti in Cile, è da "sottolineare". Lo scrive l'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) nel "Rapporto mondiale 2023" pubblicato oggi. Un documento che peraltro denuncia le sfide "considerevoli in materia di diritti umani" che deve sostenere il governo: quelli dei "migranti, dei rifugiati, delle donne, bambini e bambine, persone indigene ed Lgbt. "Le autorità hanno inoltre mosso i primi passi per riformare la polizia nazionale", scrive Hrw ricordando le novità introdotte a seguito delle sanguinose proteste sociali di fine 2019. In politica estera, peraltro, il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha "difeso in maniera coerente i diritti umani senza guardare all'ideologia del governo coinvolto negli abusi", avverte Hrw. Un tema quest'ultimo, che Boric ha spesso sottolineato in relazione a quanto avvenuto in Paesi come Venezuela o Nicaragua. (Was)