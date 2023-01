Napoli: al via progetto scuola–lavoro Comune e Istituto “Della Porta-Porzio” per valorizzazione beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta presso l'Istituto tecnico per geometri "G.B. Della Porta–G. Porzio" la presentazione del percorso "Legalità e cultura dell'etica. Beni confiscati alla criminalità organizzata. Progetto di valorizzazione", voluto dal Comune di Napoli. Gli alunni dell'Istituto - così s legge in una nota del Comune di Napoli - in seguito alla sottoscrizione di una specifica convenzione, forniranno al Comune il loro contributo per il censimento di 15 immobili confiscati alla criminalità organizzata, realizzando sopralluoghi e redigendo schede di sintesi di ogni bene, dalla quale si evincano lo stato di fatto, le condizioni manutentive, la conformità urbanistico–edilizia e la sanabilità di eventuali opere abusive. L'obiettivo è individuare le azioni più idonee per il riutilizzo dei beni confiscati, valorizzandoli a fini di pubblica utilità e assicurandone la restituzione alla collettività. Questo progetto, che si inquadra nella disciplina dell'alternanza scuola–lavoro per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, consentirà di consolidare un efficace rapporto tra l'Amministrazione comunale e i giovani studenti, che forniranno l'apporto tecnico utile a velocizzare le procedure amministrative per la valorizzazione e la destinazione sociale dei beni confiscati. (ren)