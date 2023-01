Piemonte: Piano rifiuti, la Regione chiederà 1,8 milioni di euro per bonifiche e differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul bilancio regionale verranno chiesti un milione di euro nel 2023 per le bonifiche dei siti orfani (quelli dove il responsabile dell’inquinamento non è individuabile) e l’aggiunta di 800 mila euro agli 1,7 milioni già a bilancio per la raccolta differenziata nel 2023. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Ambiente del Piemonte Matteo Marnati, in chiusura del dibattito generale sul Piano regionale dei rifiuti.(Rpi)