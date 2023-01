Lazio 2023: Bianchi, su inceneritore forti perplessità, con piano rifiuti non utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'inceneritore "ho espresso forti perplessità, nessun fanatismo. Ho solo argomenti concreti che ci fanno intravedere un percorso che non convince nessuno, neppure i sindaci del Lazio che chiedono di essere ascoltati". Lo ha detto la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, durante la sua presentazione con il presidente, Giuseppe Conte. "Bisogna partire dal piano rifiuti e ripartire dalla raccolta differenziata integrata. In questo momento l'incenerimento per me è l'ultima spiaggia - ha aggiunto -. Questi mega impianti non possono essere fatti sulle spalle dei cittadini". Per Bianchi serve un nuovo modello "di gestione dei rifiuti e quindi un nuovo piano per diminuirne la produzione e aumentare la differenziata, a quel punto l'inceneritore non servirà più ma serviranno impianti più piccoli". Bloccare la costruzione del termovalorizzatore a Roma? "Non credo di poter commissariare il commissario, ma posso scrivere un buon piano regionale di gestione dei rifiuti affinché nel 2024, quando ci sarà la posa della prima pietra, la gestione sia più ecologica ed efficiente", ha concluso Bianchi. (Rer)