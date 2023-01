Nato: ministra Difesa tedesca Lambrecht, pronti a operare su fianco orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, 17 dei 18 Puma guasti sono stati già riparati, ma rimane da vedere quali saranno gli sviluppi del mezzo. Lambrecht intende discutere domani della questione con i rappresentanti di Kmw, Rheinmetall e il capo di Stato maggiore della difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn. Intanto, l'esponente della SpD ha confermato che 40 Marder verranno forniti all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, entro la fine del primo trimestre dell'anno. Nello stesso tempo, personale ucraino verrà addestrato in Germania all'uso di questi corazzati. I veicoli proverranno “al minimo possibile” dai depositi della Bundeswehr, con le forniture che dovranno quindi essere a carico soprattutto dell'industria della difesa tedesca e di altri Paesi che li impiegano. Al riguardo, Lambrecht si è impegnata a non sottrarre i Marder alle truppe tedesche “in servizio attivo”. La Bundeswehr dispone di 374 di questi mezzi, ma non tutti sono ammodernati e pronti per le operazioni. Diversi esemplari in disuso, il cui numero è coperto da segreto militare, sono impiegati come riserve di pezzi di ricambio. (Geb)