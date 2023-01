Municipio Roma XII: presidente, con ok bilancio nuove opere su territorio e più fondi a cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il Consiglio del Municipio Roma XII ha approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2023-2025 di Roma Capitale. "Sono soddisfatto che il Municipio Roma XII abbiamo dato parere favorevole al Bilancio di previsione finanziaria 2023-2025 di Roma Capitale", dichiara il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti. "Il sindaco Gualtieri, la giunta e il consiglio cittadino hanno fatto uno sforzo incredibile per non ridurre le risorse ai Municipi sebbene la situazione economica sia complessa, il costo dell'energia cresca e vi sia stato un importante mancato ingresso di risorse, come nel caso dell'Imu. Come Municipio abbiamo raccolto questo segno di fiducia e vogliamo fare in modo che le risorse abbiano una ricaduta a terra il piu presto possibile. Abbiamo in programma opere per ogni quadrante del nostro municipio. Servono infrastrutture che migliorino la vita sociale e culturale dei nostri cittadini, ma anche gli aspetti logistici e urbanistici. Abbiamo destinato maggiori risorse a cultura e sociale, oltre che alla manutenzione del verde. Un dibattito che ha coinvolto tutte le forze politiche presenti in aula", conclude il presidente. (Com)