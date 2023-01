Piemonte: parere favorevole condizionato del Cal al Bilancio 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio degli enti locali (Cal) ha espresso parere favorevole sul Bilancio di previsione 2023-2025. Un parere condizionato al mantenimento dei trasferimenti agli enti locali in misura non inferiore a quelli del 2022 e ad un tavolo di lavoro sul maxi emendamento che verrà presentato dalla giunta regionale. E’ quanto ha stabilito oggi l’Assemblea in una plenaria presieduta da Davide Sannazaro, alla quale è intervenuto anche l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano per fare chiarezza sui capitoli di interesse degli enti locali.(Rpi)