Brasile: attacco a Brasilia, procura federale chiede apertura indagini su tre deputati

- La procura federale del Brasile ha chiesto alla Corte suprema (Stf) di aprire un'indagine contro i deputati André Fernandes e Silvia Waiapi del Partito liberale e Clarissa Tercio del Partito progressista per aver incitato i sostenitori del presidente Jair Bolsonaro a invadere e depredare i palazzi del potere di Brasilia lo scorso 8 gennaio. Secondo la ricostruzione della procura i tre deputati hanno effettuato pubblicazioni sui loro profili sui social network prima e durante le invasioni degli edifici di presidenza, Corte suprema e parlamento, il che si configura come istigazione a delinquere. Il documento cita un video diffuso dalla deputata Clarissa Tercio, sul suo profilo Instagram, l'8 gennaio, in cui afferma: "Abbiamo appena preso il potere. Siamo dentro il Congresso. Questo passerà alla storia, la storia dei miei nipoti, dei miei pronipoti". (segue) (Brb)