Lavoro: Mazzella (M5s), chiesto di rifinanziare spolettificio di Torre Annunziata

- "Aver interrotto la produzione di Dpi nello spolettificio di Torre Annunziata è stata una decisione senza senso", ha così dichiarato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "Con un utile di oltre 3,5 milioni di euro realizzati tra il 2020 e il 2022 e un contratto che legava il Ministero della difesa con l'azienda, la produzione di mascherine s'è interrotta bruscamente provocando non solo problematiche di carattere occupazionali con circa 42 licenziamenti, ma anche sanitario. In un'interrogazione indirizzata ai Ministri della difesa, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della cultura chiedo di rifinanziare lo spolettificio, anche considerato l'attivazione del PanFlu, piano finanziato con 36 milioni grazie ad un mio emendamento approvato al decreto Rave. Chiedo inoltre di quantificare le risorse necessarie previste per la valorizzazione dell'ex Real Fabbrica d'Armi Spolettificio dell'Esercito di Torre Annunziata e di sottoscrivere un protocollo d'intesa", ha concluso Mazzella. (ren)