Brasile: attacco a Brasilia, Corte dei conti raccoglie documenti da tutti gli organi dello stato (2)

- In particolare la Tcu chiede all'Agenzia di intelligence brasiliana (Abin) e al Gabinetto della sicurezza istituzionale (Gsi) di chiarire se fossero stati raccolti indizi sulle possibili violenze nei giorni precedenti alla manifestazione. Stessa richiesta viene avanzata al governo del Distretto federale e al ministero della Difesa. Al ministero della Giustizia e alla Corte suprema (Stf) viene chiesta copia degli atti relative alle misure adottate dopo l'invasione. In ultimo chiede a Stf, Camera, Senato e presidenza della Repubblica una relazione sui danni, anche preliminare, per poter valutare l'impatto delle violenze sull'erario. (segue) (Brb)