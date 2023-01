Brasile: attacco a Brasilia, Corte dei conti raccoglie documenti da tutti gli organi dello stato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A liberare la piazza dalle persone e dagli accampamenti ci ha pensato la Polizia militare della capitale su ordine di Alexander de Moraes, il magistrato della Corte suprema forse più deciso nel contrasto all'azione di Bolsonaro. Determinante è stato però il decreto con cui Lula, nella serata di domenica, ha deciso che fino al 31 gennaio sarà lui, tramite del ministero della Giustizia, a gestire l'ordine pubblico nella capitale: organizzando l'intervento della Polizia militare, il governo federale mette dunque in pratica quanto chiesto, sin qui senza successo, alle autorità locali e al governatore del Distretto federale di Brasilia, Ibaneis Rocha, un fedele di Bolsonaro. Tanto Lula, nel motivare il decreto, quanto De Moraes nel disporre la sospensione di Rocha dall'incarico, per 90 giorni, hanno accusato il governo capitolino di non aver fatto nulla, nella migliore delle ipotesi, per impedire il montare di una protesta ampiamente annunciata. Poco dopo lo stesso De Moraes ordinava interventi analoghi San Paolo e Rio de Janeiro, dando 24 di tempo ai manifestanti per abbandonare i presidi dinanzi alle caserme locali. Un ordine che le autorità federali e locali sembrano portare avanti "in modo pacifico". (segue) (Brb)