Brasile: attacco a Brasilia, Corte dei conti raccoglie documenti da tutti gli organi dello stato (5)

- Quello liberato dalla Polizia militare è un presidio che secondo le indagini della magistrature ha svolto un ruolo cruciale nella cronaca delle ultime, convulse settimane. Da qui sono partiti proprio molti dei manifestanti che hanno invaso i palazzi del potere. Dallo stesso sit-in permanente sono partiti alla volta della sede della Polizia federale il 12 dicembre scorso per "liberare" uno dei propri leader, José Acacio Tserere Xavante, in manette per aver pronunciato frasi ingiuriose e minatorie contro il presidente Lula. Sempre nell'accampamento di Brasilia è stato pianificato l'attentato, poi sventato, il giorno di Natale. L'aspettativa di George Washington De Olveira Sousa, piazzando una bomba su un camion cisterna di combustibili, era che l'esplosione nei pressi dell'aeroporto internazionale di Brasilia desse inizio "al caos", dando modo a Bolsonaro di imporre lo stato di emergenza, limitando i poteri di giustizia e parlamento, e impedendo l'insediamento di Lula. (segue) (Brb)