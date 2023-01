Messico: Hrw, paese a rischio per giornalisti e difensori diritti umani, violenza a livelli record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, che continua a battere record di violenza criminale, rimane "uno dei paesi più pericolosi al mondo per giornalisti e difensori dei diritti umani". Lo scrive l'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) nel "Rapporto mondiale 2023" pubblicato oggi. "Dall'inizio della 'guerra' contro la criminalità organizzata, nel 2006, i tassi di criminalità violenta sono aumentati drasticamente, raggiungendo record storici durante il governo dell'attuale presidente Andrés Manuel López Obrador, entrato in carica nel dicembre 2018", si legge nel rapporto secondo cui, "la maggior parte dei crimini non viene indagata e i responsabili non vengono mai identificati o perseguiti". Dal 2007 il Paese nordamericano ricorre all'uso di militari per combattere la criminalità interna, affidando loro compiti di polizia interna. "Soldati, agenti di polizia e agenti della pubblica accusa hanno commesso gravi e diffuse violazioni dei diritti umani, tra cui torture, sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali, con un'impunità quasi assoluta. Gli sforzi per riformare la polizia e i pubblici ministeri sono stati inefficaci", aggiunge l'ong. (segue) (Was)